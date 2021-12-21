الرئيسة السابقة بارك تتلقى علاجا في المستشفى حتى أوائل العام القادم

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من المتوقع أن تواصل الرئيسة السابقة بارك كون هيه، التي دخلت المستشفى الشهر الماضي في أثناء قضائها عقوبة السجن، علاجها حتى أوائل العام القادم.وقالت وزارة العدل إنه كان من المقرر في البداية أن تقيم بارك في المستشفى لمدة شهر، لكن الأطباء يعتقدون أن العلاج لمدة ستة أسابيع أخرى أو أكثر ضروري.وكانت بارك، البالغة من العمر 69 عاما، قد دخلت إلى مستشفى مركز سام سونغ الطبي في جنوب سيول يوم 22 نوفمبر الماضي من أجل علاج مرض مزمن غير محدد.ومن المحتمل أن يتم إخراجها من السجن في فبراير على أقرب تقدير، ما لم يتم إطلاق سراحها بعفو أو بقرار لوقف العقوبة.وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في شهر يناير الماضي حكما بالسجن 20 عاما على بارك بتهم الفساد واستغلال النفوذ، كما حكمت عليها بغرامة قدرها 18 مليار وون ومصادرة 3,5 مليار وون.