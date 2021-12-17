مستوى مخاطر كورونا على الصعيد الوطني في كوريا مرتفع جدا للأسبوع الرابع

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تم تقييم مستوى خطر الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية على أنه مرتفع جدا للأسبوع الرابع على التوالي. وأعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض أمس الاثنين عن تقييمه للأسبوع الثالث من ديسمبر، مشيرا إلى أنه مرتفع جدا أيضا بالنسبة لمنطقة العاصمة والمناطق الأخرى خارجها. ويعد هذا هو الأسبوع الخامس على التوالي الذي يتم فيه تقييم مخاطر كورونا بأعلى مستوى في العاصمة سيول والمناطق المحيطة بها، كما يعد الأسبوع الثاني للمناطق خارج منطقة العاصمة الكبرى، بعد رفع مستوى المخاطر من متوسط الأسبوع الماضي. وقال المقر إن القدرة الطبية مستمرة في تجاوز حدودها في منطقة العاصمة، بينما تقترب مناطق أخرى من الحد الأقصى، حيث ارتفع معدل انشغال الأسرّة في وحدات العناية المركزة من 85,9% إلى 86,5% في منطقة العاصمة الكبرى، في الأسبوع الثالث من ديسمبر. وارتفع المعدل من 68,5% إلى 72,6% في بقية مناطق البلاد. كما ارتفع عدد المرضى بالنسبة إلى القدرة الطبية، من 127 إلى 142 في المائة في منطقة العاصمة الكبرى في الأسبوع الثالث من ديسمبر. وفي غضون ذلك، تكتسب حملة اللقاح المعزز زخما، حيث تلقى 54,8% من الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، جرعتهم الثالثة من اللقاح، بارتفاع حاد من 31,4% في الأسبوع السابق، وهو ما يقول المسؤولون إنه أمر مشجع للغاية.