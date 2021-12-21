ارتفاع أسعار المنتجين في كوريا بنسبة 9.6% في نوفمبر

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قفزت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية بحوالي عشرة بالمائة على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي لتسجل أكبر نمو منذ حوالي 13 عاما. ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات 112 فاصل 99 نقطة في نوفمبر، بزيادة قدرها 0,5% مقارنة بالشهر السابق.وسجل المؤشر، الذي يعتبر مقياسا رئيسيا للتضخم المستقبلي، نموا للشهر الثالث عشر على التوالي منذ نوفمبر من العام الماضي. كما حقق أرقاما قياسية جديدة مقارنة بالأرقام المرتفعة التي ظل يحققها على مدار ثمانية أشهر متتالية منذ أبريل الماضي. وبالمقارنة مع العام السابق، قفز المؤشر بنسبة تسعة فاصل ستة في المائة، وهو أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ أكتوبر 2008 عندما ارتفع بنسبة عشرة فاصل ثمانية في المائة.وعزا البنك المركزي الارتفاع الأخير إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، حيث ارتفعت أسعار الفحم والمنتجات البترولية بنسبة ثلاثة فاصل ثمانية بالمائة على أساس شهري في نوفمبر، وارتفعت أسعار الكهرباء والغاز بنسبة واحد فاصل ثمانية بالمائة. كما ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة واحد ونصف بالمائة.