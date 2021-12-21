موديرنا تقول إن الجرعة الثالثة تزيد من الأجسام المضادة ضد أوميكرون بـ37 ضعفا

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قالت شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا" أن الجرعة المعززة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا تزيد من الأجسام المضادة ضد المتحور أوميكرون بمقدار 37 ضعفا، بناء على نتائج الاختبارات المعملية.وأصدرت موديرنا يوم أمس الاثنين تقريرا تضمن نتائج الفحوصات المخبرية التي استخدمت مصل الدم من 20 شخصا تلقوا جرعة ثالثة من اللقاح.وقال التقرير الصادر عن الشركة إن جرعة معززة بحجم 50 ميكروغرام، وهو ما يعد نصف حجم الجرعة المستخدمة في التطعيم الأوليّ، قد أدت إلى زيادة في الأجسام المضادة بمقدار 37 ضعفا بعد مرور 27 يوما.وأفاد التقرير بأن جرعة معززة بحجم 100 ميكروغرام قد زادت من مستويات الأجسام المضادة بمقدار 83 ضعفا مقارنة مع التطعيم الأولي المكون من جرعتين.ووصف "ستيفان بانسيل" الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا تلك البيانات بأنها مُطَمْئِنة، وقال إن الشركة سوف تستمر في التقدم بسرعة لطرح تطعيم معزز خاص بأوميكرون في الاختبارات السريرية، في حال أصبح ذلك ضروريا في المستقبل.