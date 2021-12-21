الحكومة الكورية تنفق 2,4 تريليون وون لزيادة عدد المركبات الصديقة للبيئة

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تخطط الحكومة الكورية لإنفاق تريليونين و400 مليار وون لزيادة المعروض من السيارات الصديقة للبيئة إلى 500 ألف في العام القادم.وكشف وزير المالية "هونغ نام كي" عن هذه الخطة اليوم الثلاثاء في اجتماع للحكومة حول ثلاث صناعات رئيسية، هي: أشباه الموصلات بخلاف رقائق الذاكرة، والسيارات المستقبلية، والصحة الحيوية. وقال "هونغ" إنه حتى الشهر الماضي، بلغ المعروض من السيارات الكهربائية والهيدروجينية في كوريا حوالي 250 ألفا، وسوف تضخ الحكومة 2,4 تريليون وون لزيادة هذا الرقم إلى 500 ألف في العام القادم.وأضاف أن الحكومة ستقدم دعما سيؤثر على 165 ألف سيارة ركاب صديقة للبيئة، مما سيخفض سقف السعر إلى 55 مليون وون من 60 مليون وون حاليا. كما ستقدم الحكومة أيضا منحا لتحويل حوالي 90 ألف مركبة تجارية، مثل الحافلات وسيارات الأجرة وسيارات الشحن، إلى مركبات صديقة للبيئة.وبالإضافة إلى ذلك، تخطط لتركيب 60 ألف شاحن جديد للسيارات الكهربائية وزيادة عدد محطات تعبئة المركبات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية بأكثر من 300.