% زيادة في صادرات كوريا في أول 20 يوما من ديسمبر

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ارتفعت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي في أول 20 يوما من شهر ديسمبر الجاري.ووفقا لبيانات مبدئية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة الشحنات الصادرة للبلاد 36 مليارا و900 مليون دولار أمريكي في الفترة المذكورة. كما نما متوسط الصادرات اليومية بنسبة 20 في المائة، حيث بلغ عدد أيام العمل 15 فاصل خمسة يوم، دون تغيير عن العام الماضي.وارتفعت قيمة شحنات أشباه الموصلات بنسبة 27 فاصل خمسة في المائة، والمنتجات البترولية بنسبة 88 فاصل ثمانية في المائة، بينما انخفضت صادرات السيارات بنسبة أربعة فاصل واحد في المائة.وزادت قيمة الصادرات الكورية إلى الصين بنسبة 22 فاصل خمسة في المائة، وإلى الولايات المتحدة بنسبة بنسبة 19 فاصل أربعة في المائة، بينما زادت قيمة الواردات بنسبة 42 فاصل واحد في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 39 مليارا و600 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.