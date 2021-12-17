كيم جونغ أون ثالث أكثر السياسيين بحثا على الإنترنت في العالم

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جاء الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في المرتبة الثالثة من بين السياسيين الأكثر بحثا في العالم من قِبل مستخدمي الإنترنت هذا العام.وقالت شركة "ستاتيستا" الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين إن مستخدمي الإنترنت أدخلوا اسم "كيم جونغ أون" في محركات البحث بمعدل 1.9 مليون مرة شهريا هذا العام.وجاء الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في المرتبة الأولى بـ 7 ملايين مرة من البحث شهريا، وتلاه رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسن" بمليوني مرة من البحث.وجاءت المستشارة الألمانية السابقة "أنجلا ميركل" في المرتبة الرابعة، ثم رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".ووفقا لتحليل "غوغل تريندز"، كان أكثر الموضوعات بحثا والمتعلقة بالزعيم "كيم" هو فقدان وزنه.وقد حضر الزعيم "كيم" في اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية في شهر يونيو الماضي، وهو فقد وزنه بشكل أكثر من ذي قبل، مما لفت انتباه الكثيرين.وقالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية في شهر أكتوبر الماضي إن وزن الزعيم "كيم" انخفض بمقدار 20 كيلوغراما، لكنها أضافت أنه لا يبدو أن الزعيم "كيم" يعاني من أي مشكلة صحية.