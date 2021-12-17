زيادة حصة كوريا الجنوبية في سوق صادرات الأسلحة العالمية

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تبين أن كوريا الجنوبية شهدت زيادة كبيرة في معدل الإنفاق الدفاعي والحصة في سوق صادرات الأسلحة العالمية.جاء ذلك في تقرير صادر عن المعهد الكوري لتنمية التكنولوجيا الدفاعية أمس الاثنين.وأشار التقرير إلى أن حجم الإنفاق الدفاعي لكوريا الجنوبية قد بلغ 45.7 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة قدرها 41% مقارنة بعام 2011، محتلةً بذلك المرتبة الثانية عالميا بعد الصين من حيث معدل زيادة الإنفاق الدفاعي.يُذكر أن إجمالي حجم الإنفاق الدفاعي لـ 15 دولة في المراكز الأوائل من حيث الإنفاق الدفاعي بلغ تريليونا و603 مليارات دولار في العام الماضي، وهي 81% من إجمالي حجم الإنفاق الدفاعي على مستوى العالم.وقال التقرير إن حجم صادرات الأسلحة الكورية شهد زيادة كبيرة في العام الماضي، مشيرا إلى أن حصة كوريا الجنوبية من إجمالي حجمِ سوقِ صادراتِ الأسلحة العالمية بلغت 2.7% خلال عامي 2016 و2020، بعد أن كانت 0.9% خلال عامي 2011 و2015.ومن بين أكثر الدول استيرادا للأسلحة الكورية، بريطانيا والفلبين وتايلاند.