الرئيس مون يشير إلى احتمال أن يصبح المتحور أوميكرون سائدا ​قريبا

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شدد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة مراعاة لاحتمال أن يصبح المتحور "أوميكرون" سائدا عاجلا وآجلا.جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس "مون" خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد اليوم الثلاثاء، حيث أضاف أن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر في أي وقت، إذا لم نكن مستعدين للاستجابة له.وأكد "مون" على أهمية الأخذ في الاعتبار أن العودة للحياة الطبيعية يجب أن يتم تنفيذها بشكل تدريجي وحذر، داعيا الوزراء المشاركين إلى إعادة النظر من جديد في الإجراءات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، لتتركز على تعزيز نظام الاستجابة الطبية.كما أكد على أهمية بذل كل الجهود لتحقيق الاستقرار في أوضاع كورونا في أسرع وقت ممكن، وتقليل عدد مرضى كورونا ذوي الأعراض الخطيرة.ودعا الرئيس "مون" إلى اتخاذ التدابير الخاصة لتوفير عدد كاف من الأسِرّة لمرضى كورونا، وزيادة عدد أعضاء الأطقم الطبية.