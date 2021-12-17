السلطات الصحية تبدأ في تقييم فعالية لقاح كورونا المحلي

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تطلق السلطات الصحية الكورية تقييما لفعالية التجربة السريرية للقاح كورونا المحلي.وقال المعهد الوطني للصحة التابع للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن عملية التقييم ستبدأ هذا الأسبوع لواحد من ثمانية لقاحات محلية تخضع لتجارب سريرية.وأضاف أنه سيتم تحليل الأجسام المضادة المحايدة من خلال العينات التي تم الحصول عليها من أجسام المشاركين في الجولة الثالثة من التجارب السريرية اعتبارا من هذا الأسبوع.ويُشار إلى أن الأجسام المضادة المحايدة تحمي من مسببات الأمراض أو الجسيمات المُعدية عن طريق تحييد أيٍّ من آثارها البيولوجية، فكلما زاد عددها، زادت قدرة اللقاح على محاربة العامل المسبب للمرض.وتخطط شركة "إس كيه" للحصول على موافقة وزارة سلامة الغذاء والدواء في غضون النصف الأول من العام القادم على استخدام لقاحها .وقال "كوان جون ووك" رئيس المعهد الوطني للصحة إن التقييم سيكون مرحلة نهائية قبل طرح اللقاح في السوق، معربا عن استعداد المعهد لتقديم دعم لتحقيق ذلك بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.