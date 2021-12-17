الحكومة تبذل قصارى جهدها لزيادة تطعيم جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا

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تم الإبلاغ عن 5202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع زيادة عدد مرضى كورونا ذوي الأعراض الخطيرة إلى مستوى 1022 شخصا.وبلغ معدل انشغال الأسِرّة الخاصة بالمرضى ذوي الحالات الحرجة حوالي 90% في منطقة العاصمة الكبرى، و80% على مستوى البلاد.وزاد عدد المصابين بالمتحور "أوميكرون" بمقدار 49 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع أجمالي عدد المصابين بـ"أوميكرون" إلى 227 شخصا.ووسط زيادة العدد في حالات الإصابة الجديدة والمرضى ذوي الحالات الحرجة، تركز الحكومة من إجراءات الحجر الصحي على تطعيم جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا.وبلغ معدل تطعيم جرعة ثالثة من اللقاح حوالي 25% من عدد السكان، و60% من المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما.وشهد معدل الإصابة بفيروس كورونا انخفاضا لدى طلبة المدارس المتوسطة الذين تلقوا لقاح كورونا، فيما زاد المعدل لدى الطلبة غير المطعمين بنسبة حوالي 100% خلال الأسبوعين الماضيين.وتم الإبلاغ حتى الآن عن 19 مريضًا ذي أعراض حرجة من الشباب، وكلهم من غير المطعمين بلقاح كورونا.وفي الوقت نفسه، تبذل الحكومة قصارى جهدها لتوفير الأَسِرّة الخاصة لمرضى كورونا، حيث تم إضافة 1287 سريرا جديدا، منها 49 سريرا للمرضى ذوي الحالات الخطرة.