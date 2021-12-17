كوريا الجنوبية وتايلاند تبحثان سبل تعزيز التعاون الدفاعي

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قالت وزارة الدفاع الكورية أمس الثلاثاء إن وزير الدفاع الكوري "سوه ووك" الذي يقوم حاليا بزيارة لتايلاند تستغرق 3 أيام، بحث مع نظيره التايلاندي "برايوت تشان أو تشا" الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء، سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين والأوضاع الأمنية الراهنة في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة جنوب شرق آسيا.وخلال الاجتماع، أعرب الوزير التايلاندي "برايوت" عن أمله في زيادة تبادل التعليم العسكري، وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، وتنمية التعاون بين القوات المسلحة، وتوسيع التعاون في الصناعات الدفاعية.وطلب من كوريا الجنوبية مشاركة خبراتها مع مركز آسيان للطب العسكري، وهو منظمة مقرها بانكوك تعمل على تعزيز التعاون الصحي بين الجيوش في المنطقة.ومن جانبه، أعرب الوزير الكوري "سوه" عن أمله في شراء تايلاند طائرات تدريب كورية متطورة إضافية من طراز "تي- 50"، مواصلة مشاركة كوريا في مشاريع المشتريات العسكرية في تيلاند.