كوريا تعلق واردات لحوم الأبقار الكندية بسبب مرض جنون البقر

Photo : YONHAP News

أوقفت كوريا الجنوبية عمليات التفتيش في الحجر الصحي على واردات لحوم الأبقار من كندا بعد أن أبلغت عن اكتشاف حالة إصابة بمرض جنون البقر لأول مرة منذ ست سنوات.وأعلنت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكورية أمس الثلاثاء عن هذه الخطوة بعد تأكيد حالة إصابة بمرض "الاعتلال الدماغي الإسفنجي البقري غير النمطي" مؤخرا في مزرعة في منطقة "ألبرتا" الكندية.وقالت الوزارة إن مرض جنون البقر غير النمطي، على عكس مرض جنون البقر العادي، يحدث بشكل طبيعي، وإن كان بمعدل منخفض للغاية، في الأبقار الأكبر سنا التي تزيد أعمارها عن ثماني سنوات، ولا ينتقل إلى الأبقار الأخرى.وكانت آخر مرة تم الإبلاغ فيها عن مرض جنون البقر في كندا في فبراير 2015، وبعدها أوقفت كوريا الجنوبية عمليات التفتيش في الحجر الصحي لواردات لحوم البقر الكندية لعدة أشهر قبل استئناف الإجراء في ديسمبر من ذلك العام.وقد استوردت كوريا الجنوبية ما يزيد قليلا عن 10 آلاف طن من لحوم البقر من كندا في الفترة من يناير إلى نوفمبر من هذا العام، وهو ما يعادل نسبة 2,6% من إجمالي وارداتها من لحوم البقر خلال الفترة المذكورة.