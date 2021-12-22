المحلية رئيس أساقفة سيول الكاثوليكيين ينشر رسالته الأولى في عيد الميلاد

نشر رئيس أساقفة سيول الكاثوليكيين "بيتر تشونغ سون تيك" رسائل مباركة قبل عيد الميلاد. وفي رسالة مكتوبة نُشرت يوم أمس الثلاثاء، صلى "تشونغ" من أجل بركات الرب على جميع أولئك الذين يسعون إلى إنقاذ النعمة في جميع أنحاء العالم. وذكر بشكل خاص "الإخوة والأخوات" في كوريا الشمالية من بين موضوعات رسالته.



وتعد هذه أول رسالة لعيد الميلاد يصدرها تشونغ منذ تعيينه رسميا كرئيس أساقفة سيول الرابع عشر والمدير الرسولي لبيونغ يانغ، يوم 8 ديسمبر.



وأشار أيضا في رسالته إلى أن نهاية جائحة كورونا غير معروفة حتى الآن، معترفا بوجود تحديات يواجهها العديد من الناس، وقال إن الوباء أحدث تغييرات كبيرة في كل مجال في جميع أنحاء العالم، ولم تكن الديانة الكاثوليكية استثناء من ذلك. ودعا رئيس الأساقفة البالغ من العمر 60 عاما إلى بذل جهود من قبل الكنيسة لمشاركة وتخفيف حدة الفقر، ووصف هذه المساعي بأنها بُعد مهم للتبشير.



وكان رئيس الأساقفة السابق الكاردينال "أندرو يوم سو جونغ" قد قدم استقالته في عام 2018، وهو العام الذي بلغ فيه 75 عاما.