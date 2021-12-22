موجة برد تجتاح كوريا اليوم الأربعاء مع بدء الانقلاب الشتوي

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تشهد كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء موجة برد بالتوازي مع بدء الانقلاب الشتوي. وتوقع تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس الثلاثاء أن تتراوح درجات الحرارة صباح اليوم بين 8 درجات مئوية تحت الصفر وخمس درجات مئوية، ثم ترتفع إلى ما بين 5 و14 درجة مئوية بعد الظهر.ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة صباح اليوم الأربعاء، لا سيما في المنطقة الوسطى، أقل بحوالي سبع درجات مقارنة بأمس الثلاثاء. أما بالنسبة لمنطقة سيول، فسوف تتراوح بين سالب ثلاث درجات وسبع درجات طوال اليوم الأربعاء.ومن المتوقع أيضا أن تظل درجات الحرارة خلال الصباح في المناطق الجنوبية، بما في ذلك كوانغ جو وأولسان، تحت الصفر.ويذكر أن يوم الانقلاب الشتوي هو أقصر يوم في السنة، ويعتبر بداية لفصل الشتاء فلكيا في نصف الكرة الشمالي.