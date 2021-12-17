العثور على مسؤول آخر متورط في مشروع تطوير صونغ نام ميتا

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تم العثور على مسؤول كبير في شركة شركة صونغ نام لتطوير الأراضي، كان قد شارك في مشروع "ديه جانغ دونغ" المثير للجدل، ميتا فيما يبدو أنه حالة انتحار.ووفقا للشرطة، تم اكتشاف جثة "كيم مون كي"، رئيس قسم التطوير في الشركة الممولة للمدينة، في مكتب للشركة في "بون دانغ" في "صونغ نام"، في حوالي الساعة 8:30 من مساء أمس الثلاثاء. وقالت الشرطة إنها لم تعثر على أي علامات على وجود تلاعب، وأنها تحقق في ملابسات الوفاة، وما إذا كان الراحل قد ترك أي رسالة قبل الوفاة.وكان كيم مسؤولا عن القضايا على مستوى العمل فيما يتعلق بمشروع التطوير حتى أوائل هذا العام، وتم استدعاؤه من قبل النيابة العامة والشرطة عدة مرات لاستجوابه كشخص مرجعي في القضية. وقد واجه شكوكا بأنه ساعد "يو دونغ كيو"، الرئيس السابق بالنيابة لشركة شركة صونغ نام لتطوير الأراضي، في حذف بند في عقد المشروع بشأن استعادة فائض مكاسب التطوير حتى يتمكن مديرو الأصول والمستثمرون من جني أرباح مفرطة.ويذكر أنه كما تم أيضا العثور على "يو هان كي"، المسؤول الكبير السابق في شركة شركة صونغ نام لتطوير الأراضي، ميتا فيما يبدو أنه انتحار في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه بتهمة تلقي رشاوى من مستثمرين رئيسيين في المشروع.