تشو تترك لجنة الانتخابات بسبب خلاف مع رئيس حزب قوة الشعب المعارض

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صرحت "تشو سو جين" عضو المجلس الأعلى لحزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، بأنها سوف تتنحى عن جميع مناصبها داخل لجنة الانتخابات الرئاسية في الحزب بسبب خلاف مع رئيس الحزب "لي جون صوك".وقالت "تشو" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها مساء أمس الثلاثاء، إنها لن تعمل بعد الآن كنائبة لرئيس اللجنة وكبيرة المساعدين الإعلاميين. وجاء هذا الإعلان بعد حوالي أربع ساعات من إعلان رئيس حزب "قوة الشعب" عن نيته التنحي كرئيس مشارك دائم للجنة احتجاجا على ما اعتبره "تمردا" ضده.وقد اندلع الصراع بين الاثنين خلال اجتماع عُقد أول من أمس الاثنين للجنة الانتخابات، حيث رفضت تشو اتباع توجيهات لي، قائلة إنها ستستمع فقط إلى المرشح الرئاسي "يون صوك يول". وأرسلت تشو مقطع فيديو على يوتيوب تنتقد فيه لي، إلى العديد من الصحفيين. ثم زارت مكتب لي بعد ظهر أمس الثلاثاء للاعتذار لكنه رفض مقابلتها.واعتذرت تشو لأعضاء الحزب وأنصاره عن هذه الخلافات وقالت إنها سوف تواصل العمل خارج اللجنة.