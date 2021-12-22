إيقاف بطلة المسار القصير شيم سوك هي بسبب إهانة المدربين وزملائها في الفريق

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تم إيقاف اللاعبة "شيم سوك هي"، الحائزة على ميدالية ذهبية أولمبية مزدوجة في التزلج السريع، لمدة شهرين كعضو في الفريق الوطني بسبب إهانتها للمدربين ولزملائها، مما يعرض فرصتها لتمثيل البلاد خلال أولمبياد بكين القادمة للخطر.وأعلن اتحاد التزلج الكوري يوم أمس الثلاثاء عن هذا الإجراء التأديبي بحق اللاعبة البالغة من العمر 24 عاما، ومنعها من ارتداء الزي الوطني حتى يوم 20 فبراير، وهو اليوم الختامي لألعاب بكين.وقد عوقبت شيم بسبب إهانة مدربيها وزملائها في الفريق، بما في ذلك زميلتها الحاصلة على ميدالية ذهبية في أولمبياد بيونغ تشانغ 2018 "تشيه مين جونغ"، في رسائل نصية تم تبادلها مع مدرب المنتخب الوطني "تشو هانغ مين" خلال دورة ألعاب 2018. وقد تم إيقاف "تشو" لمدة ستة أشهر بسبب ذلك الحادث.وتم الكشف عن أفعالها للجمهور من قبل المدرب السابق للفريق الوطني للتزلج السريع "تشو جيه بوم"، الذي أدين بارتكاب اعتداء جنسي على شيم في 27 مناسبة على مدار ثلاث سنوات حتى عام 2017. ومع ذلك، سيمكن لشيم استئناف قرار الإيقاف والدعوة إلى إجراء مداولات جديدة من قبل مجلس الرياضة الكوري أو تقديم طلب للمحكمة بإبطال فعالية القرار.