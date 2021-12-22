الحكومة الكورية تخصص 10 آلاف سرير إضافي لمرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة

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تخطط الحكومة الكورية لزيادة عدد أسرّة المستشفيات لمرضى كورونا ذوي الحالات من المستوى المتوسط إلى الخطير على مستوى البلاد إلى 25 ألفا بحلول الشهر القادم، ضمن الجهود المبذولة لمواجهة الزيادات المتوقعة في عدد حالات العدوى الوبائية، وسط الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون".وأعلن رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" عن هذه الخطة في أثناء ترؤسه اجتماعا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة، اليوم الأربعاء، حيث قال إنه سيتم إجراء زيادات لتوفير علاج لأكثر من 10 آلاف مريض بفيروس كورونا يوميا.وأوضح أن العدد الحالي لأسرّة مرضى كورونا ذوي الحالات من المستوى المتوسط إلى والخطير، يبلغ حوالي 15 ألفا، وسوف يزداد بحوالي 10 آلاف حتى منتصف يناير القادم.ولتحقيق هذه الغاية، فإن بعض المستشفيات العامة، بما في ذلك المركز الطبي الوطني ومركز سيول الطبي، سيتم تحويلها لعلاج مرضى كورونا فقط. وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم أيضا تأمين 300 سرير أو أكثر للمرضى ذوي الحالات الحرجة في مستشفيات الجامعات الوطنية، بما في ذلك مستشفى جامعة سيول الوطنية.