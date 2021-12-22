منظمة الصحة العالمية تتوقع ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا في أوربا

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دعت منظمة الصحة العالمية الدول الأوربية إلى الاستعداد لارتفاع عدد مرضى كورونا يوميا، مستشهدة بالانتشار السريع لأحدث متحور من الفيروس "أوميكرون"، في أجزاء كثيرة من العالم.وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوربا، "هانز كلوج"، في مؤتمر صحفي في العاصمة النمساوية فيينا أمس الثلاثاء، إن 38 دولة على الأقل من بين 53 دولة في أوربا، إلى جانب وروسيا وآسيا الوسطى، قد أبلغت عن حالات إصابة بأوميكرون الذي أصبح السلالة المهيمنة في بعض البلدان، بما في ذلك الدانمارك والبرتغال وبريطانيا.وحذر من عاصفة أخرى قادمة من الإصابات، قائلا إن أوميكرون سيصبح مهيمنا في المزيد من البلدان في المنطقة الأوربية في غضون أسابيع قليلة وسوف يزيد من الضغوط على الأنظمة الطبية المجهدة بالفعل.كما أشار إلى أن المتحور الجديد يتميز بأعراض مشابهة لأعراض المتحورات الأخرى، مثل السعال والتهاب الحلق والحمى، وحذر من أنه يبدو أكثر عدوى ويمكن أن يؤدي إلى نمو كبير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وأضاف أن معظم الحالات في المنطقة حتى الآن انتشرت بين الشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.