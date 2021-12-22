الحكومة الكورية تتجه لتخفيف الأعباء الضريبية عن مُلّاك المنزل الواحد

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قال وزير المالية الكوري "هونغ نام كي" إن الحكومة تدرس إجراءات لتخفيف العبء عن أولئك الذين يمتلكون منزلا واحدا وسط زيادة في ضريبة الأملاك الناجمة عن ارتفاع أسعار المساكن.وكشف هونغ عن هذه الخطوة خلال اجتماع وزاري بشأن سوق العقارات عقد اليوم الأربعاء، قائلا إن الإجراءات التكميلية قيد المراجعة وتهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية "إلى حد ما".وجاءت تصريحاته بعد أن قال الحزب الديمقراطي الحاكم إنه يفكر "بإيجابية" في اتخاذ إجراء مماثل. ويقوم الحزب الحاكم والحكومة حاليا بمراجعة العديد من الإجراءات لأصحاب المنازل الذين يمتلكون منزلا واحدا، بما في ذلك تطبيق سعر العقارات المقدر رسميا لهذا العام في حساب ضريبة الحيازة العقارية للعام القادم.ومع ذلك، أصر الوزير على رفض اقتراح بعض السياسيين بإعفاء أصحاب المنازل المتعددة مؤقتا من دفع ضريبة نقل الملكية المتزايدة، مشيرا إلى استقرار السوق والاتساق في قضايا السياسة والإنصاف.ويذكر أنه اعتبارا من هذا العام، يواجه المُلّاك الذين لديهم أكثر من منزل واحد والذين يبيعون ممتلكاتهم بعد أقل من عام من يوم الشراء، ضريبة تحويل بنسبة 70 في المائة، مقارنة بنسبة 40 في المائة سابقا.