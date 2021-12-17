انخفاض المتوسط السنوي لمعدل وفيات الأطفال في كوريا الشمالية بنسبة 3.2%

انخفض المتوسط السنوي لمعدل وفيات الأطفال دون 5 سنوات في كوريا الشمالية بنسبة 3.2% خلال السنوات الثلاثين الماضية.ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية والبنك العالمي اليوم الأربعاء، بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في كوريا الشمالية في العام الماضي 17 طفلا من كل ألف طفل، وذلك بانخفاض قدرها 3.2% سنويا خلال السنوات الثلاثين الماضية.وكان معدل وفيات الأطفال في كوريا الشمالية 43 طفلا من كل ألف طفل في عام 1990، و60 طفلا من كل ألف طفل في عام 2000.ويبلغ المتوسط العالمي لمعدل وفيات الأطفال دون 5 سنوات 37 من كل ألف.وأشار التقرير إلى أن معدل وفيات حديثي الولادة في كوريا الشمالية 9 أطفال من كل ألف طفل في العام الماضي، بعد أن كان 22 طفلا من كل ألف طفل عام 1990، فيما بلغ معدل وفيات الرضع دون سن الواحدة 12 طفلا من كل ألف طفل في العام الماضي، بعد أن كان 33 طفلا عن 1990.