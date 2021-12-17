كوريا الجنوبية والصين تبحثان القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "تشيه يونغ سام" في موجز صحفي أمس الثلاثاء إن نائب وزير الخارجية الكوري "تشيه جونغ كون" سيَعقد الجولة التاسعة من الحوار الإستراتيجي مع نظيره الصيني "لي يو تشنغ" غدا الثلاثاء بطريقة افتراضية عبر الفيديو.وأضاف المتحدث أن الجانبين سيبحثان القضايا المتعلقة بالمصالح المشتركة، منها العلاقات بين سيول وبكين، والوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية، والقضايا الإقليمية والدولية الأخرى.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إن الحكومتين الكورية والصينية تتقاسمان الآراء على أهمية تبادل الزيارات بين المسؤولين رفيعي المستوى لتعزيز العلاقات بين البلدين.وتوقَّع أن يتم في الحوار الإستراتيجي بين نائبي وزيري الخارجية الكوري والصيني تبادلُ الآراء حول القضايا المتعلقة بالعلاقات بين البلدين، منها تبادل الزيارات بين مسؤوليهما رفيعي المستوى.وأضاف أنه لم يتم حتى الآن اتخاذُ قرار بشأن مشاركة وفد حكومي كوري في أولمبياد بكين الشتوية.