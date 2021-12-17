المرشح الرئاسي للحزب الحاكم يكشف عن تعهداته في مجال العلوم والتكنولوجيا

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كشف المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" اليوم الأربعاء عن تعهداته في مجال العلوم والتكنولوجيا.وتقضي هذه التعهدات بخلق منصب جديد لنائب رئيس وزراء لشؤون الابتكار العلمي والتكنولوجي، لإكمال مشروع "الهبوط على سطح القمر" حتى عام 2030، من خلال جعل كوريا الجنوبية سابع أكبر دولة عالميا في مجال تطوير الفضاء.وقال "لي" إن العالم يمر الآن بعصر المنافسة الشرسة على الهيمنة العلمية والتكنولوجية، مشددا على أنه سيضع إستراتيجية لابتكار العلوم والتكنولوجيا في مقدمة السياسات التي سينتهجها، وأنه سيقوم باستثمار مبالغ ضخمة في مجال العلوم والتكنولوجيا.وأضاف "لي" أنه سيقوم باختيار 10 مجالات، منها الذكاء الاصطناعي والإحصاء الكمي، والطيران الفضائي، لتكون مشروعات خاصة للرئيس.وقال إنه سيتم تخصيص 5 ترليونات وون خلال السنوات الخمس القادمة في مجال العلوم والتكنولوجيا، منها 2.5 تريليون وون في تطوير التكنولوجيات الرئيسية.وتضم التعهدات أيضا مشروعًا لإطلاق قمر صناعي يصل وزنه 3 أطنان إلى المدار الثابث بتقنية كورية خاصة حتى عام 2030.وقال "لي" إنه سيقوم بتشكيل مركز تابع للرئيس للإستراتيجية الفضائية، ليعمل على وضع وتنفيذ السياسات الفضائية الوطنية.