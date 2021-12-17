المرشح الرئاسي للحزب المعارض الرئيسي يقوم بجولة انتخابية في مقاطعة جولا

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بدأ المرشح الرئاسي لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "يون سوك يول" اليوم في جولة انتخابية تشمل مقاطعتي جنوب وشمال جولا تستغرق يومين.وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها "يون" بزيارة لمقاطعة جولا ضمن حملته الانتخابية منذ اختياره في شهر نوفمبر الماضي مرشحا للحزب للانتخابات الرئاسية القادمة.وضمن هذه الجولة، قام "يون" بزيارة للمجمع الصناعي الوطني المتخصص في الهيدروجين في إقليم وان جو بمقاطعة شمال جولا، ثم توجه إلى جامعة جون بوك بمدينة جون جو لإجراء لقاء مع مجموعة من طلبة الجامعة، حيث زار النصب التذكاري للطالب الراحل "لي سيه جونغ"، وهو أول ضحية لحركة الثامن عشر من مايو الديمقراطية.وسيقوم المرشح "يون" غدا الخميس بزيارة لمركز بيانات الذكاء الاصطناعي في مدينة كوانغ جو، ومؤسسة ميناء يوسو كوانغ يانغ بمقاطعة جنوب جولا.