كوريا الجنوبية تشارك في الاستجابة الدولية للمتحور أوميكرون

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شارك وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" في اجتماع افتراضي لوزراء الخارجية عُقد اليوم الأربعاء عبر الفيديو بقيادة وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن".تبادل الوزراء من أكثر من 10 دول وممثلو الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي المشاركون في الاجتماع، المعلومات من أجل فهمٍ أفضل للمتحور "أوميكرون" الذي ينتشر بوتيرة سريعة في العالم، وتنسيق وتسريع جهود الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا.وقدم الوزير الكوري "جونغ" شرحا حول وضع الانتشار للمتحور "أوميكرون" في كوريا الجنوبية، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحته، بما فيها تطعيم لقاحات إضافية معززة للمسنين، وتشجيع الشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما على تلقى اللقاحات، وتعزيز قواعد التباعد الاجتماعي.وأكد "جونغ" على أهمية التوزيع العادل للقاحات من أجل مكافحة فيروس كورونا ومتحوره الجديد "أوميكرون" بشكل فعال، مضيفا أن كوريا الجنوبية ستتبرع في العام القادم بـ 100 مليون دولار لمرفق "كوفاكس"، و15 مليون دولار لأفريقيا لتحقيق ذلك الغرض.