سيول تدعو واشنطن إلى إجراء تعديل المادة 232 من قانون التوسع التجاري

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دعت كوريا الجنوبية الولايات المتحدة إلى عقد مفاوضات بشأن إجراء تعديل على المادة 232 من قانون التوسُّع التجاري الأمريكي، والتي تقضي بفرض تعريفات جمركية على المنتجات الحديدية المستوردة.جاء ذلك في محادثات هاتفية جرت بين وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "مون سونغ ووك" ووزيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو" اليوم الأربعاء، حيث أكد الوزير الكوري على ضرورة عقد تلك المفاوضات في أسرع وقت ممكن.وقد عرضت الولايات المتحدة مؤخرا اقتراحا على كل من الاتحاد الأوربي واليابان بتخفيف التعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات الحديدية المستوردة منهما.وفي هذا الصدد، طالبت الحكومة الكورية الجانب الأمريكي بمراجعة توسيع حِصة الاستيراد المخصصة للمنتجات الحديدية الكورية.وتبادل الوزيران الكوري والأمريكي الرأي حول الخطة التي كشف عنها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في قمة شرق آسيا التي عُقدت في شهر أكتوبر الماضي، لتعزيز التعاون الاقتصادي في المحيطين الهندي والهادئ.وأكدت الوزيرة الأمريكية "ريموندو" على ضرورة وضع المبادئ والمعايير المشتركة بشأن القضايا الدولية الجديدة، منها البنية التحتية، وسلاسل التوريد، وتغير المناخ.ومن جانبه، قال الوزير الكوري "مون" إن التعاون الإقليمي في المحطين الهندي والهادئ سيتم تفعيله من خلال تعزيز التعاون والشراكة بين سيول وواشنطن.