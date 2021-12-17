الثقافية إدراج فيلم رسوم متحركة لمخرج كوري أمريكي ضمن القائمة القصيرة للأوسكار

تم إدراج فيلم الرسوم المتحركة للمخرج الكوري الأمريكي "إريك أوه" في القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار.



وأعلنت الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم الصور المتحركة يوم الثلاثاء عن اختيار فيلم "نا مو" ضمن القائمة القصيرة لفئة أفلام الرسوم المتحركة.



وقد حظي الفيلم بالعديد من المراجعات الإيجابية منذ الكشف عنه لأول مرة في مهرجان "صاندانس" السينمائي. وتم إنتاج الفيلم بالتعاون مع ستوديوهات "باوباب".



ويعد هذا ثاني ترشيح للأوسكار للمخرج "أوه"، حيث تم ترشيح فيلمه "أوبرا" في العام الماضي لكنه لم يفز بالجائزة.



وسوف يتنافس الفيلم "نا مو" ضد 14 فيلما آخر في المرحلة التمهيدية.



وسوف يتم الإعلان عن المرشحين النهائيين في 8 فبراير. وسيتم إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار الرابع والتسعين في 27 مارس.