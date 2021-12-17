احتجاج أصحاب المشروعات الصغيرة على قواعد التباعد الاجتماعي

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احتج أصحاب المشروعات والأعمال الصغيرة والعاملون لحسابهم الخاص أمس الأربعاء على القيود الحكومية المفروضة على ساعات العمل، وتعزيز العمل بنظام تصريح الدخول الخاص بكوفيد-19.ونظمت مجموعات تمثل صغار المتاجرين مسيرة في حي "كوانغهوامون" بوسط مدينة سيول، حيث تجمع 299 شخصا فقط التزاما بقواعد التباعد الاجتماعي الصحي الحالية.وهتف المشاركون لضمان حقهم في البقاء وإلغاء نظام تصريح الدخول وإلغاء القيود على ساعات العمل بالنسبة للمحصنين بالكامل، وتوسيع المساعدات والتعويضات المباشرة.وقال المنظمون إن التجمع الذي شارك فيه 299 عضوا ضم أيضًا 30 مسؤولًا ميدانيا للتحقق من درجات الحرارة وحالة التطعيم، بالإضافة إلى مسح رموز "QR" للمتظاهرين المشاركين.وأرسلت الشرطة حوالي 800 ضابط إلى موقع المظاهرة، حيث أقاموا الأسوار لتقييد الوصول وأذاعوا الإعلانات التي تحث الناس على اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي.