السلطات الصحية الأمريكية تصرح باستخدام علاج شركة فايزر لفيروس كورونا

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صرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام علاج شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد لعلاج المرضى بكوفيد-19 في الولايات المتحدة.وقالت شركة "فايزر" أمس الأربعاء إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أصدرت التصريح الطارئ للعلاج المسمى "باكسلوفيد"، ليصبح أول علاج يؤخذ عن طريق الفم لعلاج فيروس كورونا المستجد.ويمكن وصف الدواء للبالغين 12 عامًا أو أكبر والذين يعانون من أعراض خفيفة أو متوسطة والذين هم عرضة للتطور إلى حالة خطيرة أو دخول المستشفى. وقالت الشركة إنه يجب إعطاء العلاج مبكرا ليكون فعالا، في غضون 5 أيام من ظهور الأعراض الأولى للمرض.وقالت وكالة رويترز إن العلاج الجديد قد يمثل أداة مهمة في مكافحة السلالة "أوميكرون" المتغيرة سريعة الانتشار.