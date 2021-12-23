السلطات الصحية تطور مجموعة أدوات اختبار السلالة أوميكرون خلال هذا العام

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قالت السلطات الصحية يوم أمس الأربعاء إنها تسعى إلى تطوير مجموعة اختبار بحلول نهاية هذا العام يمكنها تأكيد الإصابة بالسلالة المتغيرة "أوميكرون" في يوم واحد.وقالت السلطات إن مجموعة أدوات الاختبار التي هي قيد التطوير في شراكة بين القطاعين العام والخاص ستكتشف السلالة الجديدة في يوم واحد، باستخدام تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR).وأضافت أن مجموعة أدوات الاختبار تلك يمكن أن تكتشف ما مجموعه خمسة سلالات مختلفة من فيروس كورونا المستجد، وهي السلالات "ألفا" و"بيتا" و"غاما" و"دلتا" و"أوميكرون".جدير بالذكر أن الاختبارات الحالية يمكنها اكتشاف السلالات الأربعة الأولى فقط، وليس السلالة المتغيرة "أوميكرون".كما نفت السلطات الصحية تقارير إعلامية تفيد بأن سلطات الحجر الصحي في كوريا الجنوبية تستغرق المزيد من الوقت لاكتشاف السلالة "أوميكرون"، مقارنة بالولايات المتحدة وبريطانيا.