سيول وبكين تستعدان لإجراء حوار استراتيجي رفيع المستوى

من المقرر أن يعقد كبار الدبلوماسيين من كوريا الجنوبية والصين حوارا استراتيجيا اليوم الخميس لمناقشة القضايا الإقليمية والعالمية.وبحسب وزارة الخارجية، سيعقد النائب الأول لوزير الخارجية "تشيه جونغ كون" ونظيره الصيني "لو يوتشنغ" الحوار الاستراتيجي التاسع عبر الإنترنت اليوم الخميس، بعد توقف دام أربع سنوات ونصف.وفي سبتمبر الماضي، اتفق وزيرا خارجية البلدين على استئناف الحوار الاستراتيجي في غضون هذا العام.ومن المتوقع أن يجرى الجانبان في الاجتماع مناقشات مكثفة حول سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في شبه الجزيرة الكورية والقضايا الإقليمية والدولية.ويأتي الاجتماع وسط تجدد الخلاف بين الصين والولايات المتحدة بعد المقاطعة الدبلوماسية لواشنطن وحلفائها لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022.وفي حين أن سيول لم تتخذ قرارًا بعد بشأن إرسال وفد رسمي إلى أولمبياد بكين التي ستقام في فبراير، قالت الحكومة إنها ستنظر في القيام بدورها المناسب بصفتها الدولة المضيفة لأولمبياد "بيونغ تشانغ 2018" السابقة.