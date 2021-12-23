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الاقتصادية

متوسط التداول اليومي لمؤشر كوسبي يسجل في ديسمبر أدنى مستوى خلال 19 شهرا

Write: 2021-12-23 10:19:45

متوسط التداول اليومي لمؤشر كوسبي يسجل في ديسمبر أدنى مستوى خلال 19 شهرا

Photo : YONHAP News

انخفض متوسط حجم التداول اليومي في سوق الأسهم الرئيسي للبلاد (كوسبي) إلى حوالي عشرة تريليونات وون في ديسمبر، ليسجل أدنى مستوى له منذ 19 شهرًا.

ووفقًا للبورصة الكورية اليوم الخميس، بلغ متوسط المعاملات اليومية لمؤشر كوسبي 10.6 تريليون وون اعتبارًا من يوم الأربعاء في جلسة التداول السادسة عشرة لهذا الشهر.

ويعد هذا أدنى مستوى منذ مايو 2020، عندما بلغ المتوسط 9.9 تريليون وون. ومقارنة بشهري يناير وفبراير، انخفض متوسط حجم التداول اليومي في ديسمبر إلى النصف، كما تراجع بنحو 15% عن قيمته في نوفمبر.

ويُعزى الانخفاض إلى تحول المستثمرين الأفراد من السوق المحلية إلى سوق الأسهم الأمريكية أو الأصول المشفرة الافتراضية.

كما انخفض متوسط المعدل الشهري لدورة رأس المال إلى 7.26%، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2019.
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