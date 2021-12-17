6,919 حالة إصابة جديدة بكورونا يوم أمس في كوريا

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يسجل عدد المرضى المصابين بجائحة كورونا ذوي الحالات الخطيرة وعدد حالات الوفيات رقمًا قياسيًّا جديدًا. جديرٌ بالذكر أن عدد حالات الوفيات كان قد سجل ثلاثة أرقام لأول مرة في كوريا أيضًا.قال مركز التعامل مع الحجر الصحي إن عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة قد بلغ 1،083 حالةً يوم أمس بعد أن زاد 20 حالة خلال يوم واحد ليسجل رقما قياسيا جديدًا.يذكر أن عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة كان قد بلغ 1,016 حالة يوم 18 من هذا الشهر ليسجل أربعة أرقام لأول مرة في البلاد. ثم بلغ العدد 1,025 حالة يوم 19، و1,022 حالة يوم 21، و1,063 حالة أول أمس مما يشير إلى أنه سجل مستوى ألف حالة خمس مرات حتى اليوم.أما عدد حالات الوفيات فقد سجل مستوى 100 حالة لأول مرة بحيث زاد عددها إلى 109 حالاتٍ خلال يوم أمس ليبلغ عددها المتراكم 5,015 حالة. بلغت نسبة الوفيات 0.85 %.علاوة على ذلك، بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بالوباء 6,919 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، منها 6,856 حالة محلية المصدر، و63 حالة واردة من الخارج.