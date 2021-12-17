توقعات بأن يصل النمو الاقتصادي الكوري إلى 2.9 % خلال العام القادم

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توقع المعهد الكوري للبحوث الاقتصادية التابع لاتحاد رجال الأعمال الكوريين أن تبلغ النسبة المتوقعة للنمو الاقتصادي الكوري 3.9 % هذا العام، ثم 2.9 % العام القادم.توقع المعهد في تقريرٍ أصدره بالأمس بعنوان "اتجاه الاقتصاد وتوقعاته في الربع الرابع من عام 2021" أن تبلغ نسبة النمو الكوري هذا العام 3.9 % رغم انتعاش الصادرات نتيجة لطول أمد الموجة الرابعة من انتشار وباء كورونا، وضعف التعافي الاقتصادي في الاستهلاك المحلي في النصف الثاني من هذا العام.كما توقع أن تعود نسبة النمو للعام القادم إلى مستوى 2 % مرة أخرى نتيجة لتبدد التأثيرات الأساسية وضعف نمو الصادرات الكورية بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين.يرى المعهد أنه سيكون من الصعب تحقيق مستوى 3 % من النمو الكوري العام القادم نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية المتراكم منذ فترة طويلة وانخفاض القدرة على دعم السياسات، مشيرا إلى أن النجاح في السيطرة المبكرة على انتشار الوباء سيمثل عاملاً رئيسيا في اتجاه النمو في النصف الأول من العام القادم.علاوة على ذلك، توقع المعهد أن تبلغ نسبة النمو في الاستهلاك في القطاع الخاص الذي يمثل أكبر حصة في مجال الاستهلاك المحلي 3.1 % وهي مستوى ضعيف من التعافي.