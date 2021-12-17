سيول تعمل على توسيع آفاق التعاون مع كلٍ من أمريكا والصين العام القادم

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صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأنها ستعمل على توسيع آفاق التعاون مع الجانب الأمريكي العام القادم من خلال مواصلة تنفيذ مختلف مشروعات التعاون المستقبلية في العديد من المجالات بما في ذلك سلاسل الإمداد والتكنولوجيات المتقدمة.كما أكدت على أنها ستقوم بتوفير الظروف المواتية لتطوير العلاقات مع الصين في العام القادم الذي سيصادف الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وبتكثيف الجهود الرامية إلى الوقاية من الصراعات في آن واحد.صرحت الوزارة الكورية بأنها تقدمت بخطة الأعمال الرئيسية لعام 2022 التي تضم هذا المحتوى إلى الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم.وفقا للخطة، ستعمل على تعزيز الشراكة مع الجانب الأمريكي على المستوى الإقليمي والدولي اعتمادا على القيم المتقاسمة بين الطرفين.شرحت الوزارة أنها تقوم بتعزيز التعاون معه، ليس فقط في شمال شرق آسيا، بل أيضا في دول آسيان وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا وغيرها، مضيفةً أنها ستعمل على تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات الصحة وتغير المناخ والتعاون الإنمائي أيضا.وقالت وزارة الخارجية إنها تخطط لتعزيز التبادلات رفيعة المستوى والاتصالات المتنوعة بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الكورية الجنوبية والصينية الذي سيصادف يوم 24 من شهر أغسطس في العام القادم.وشرحت أنها ستسعى إلى التعافي الشامل في التبادلات الثقافية والبشرية بمناسبة تخصيص عامي 2021 و2022 كعام التبادلات الثقافية الكورية الجنوبية والصينية.إضافة إلى ذلك قالت إنها ستقوم بتكثيف الجهود الرامية إلى إدارة الشؤون الراهنة والوقاية من الصراعات بين كوريا الجنوبية والصين بعد أن وضعت في حسبانها إمكانية زيادة المتغيرات الحساسة في العلاقات مع الصين في ظل اشتداد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين.