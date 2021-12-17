وزارة الدفاع ستعمل العام القادم على التخلي عن الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية

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صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بواسطة خطة الأعمال للعام القادم بأنها ستواصل المساندة العسكرية لإرساء السلام الدائم والتخلي الكامل عن الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية من خلال الالتزام الوافي بالاتفاق العسكري من يوم 19 من سبتمبر بين الكوريتين.وكشفت الوزارة الكورية عن خطة أعمالها للعام القادم التي تحتوي على تثبيت الموقف الدفاعي الشامل وضمان السلام في شبه الجزيرة الكورية، وتسريع نقل الحق في السيطرة على العمليات العسكرية في وقت الحروب على الأساس المتين للتحالف الكوري الجنوبي والأمريكي، وتحسين البيئة الدفاعية التي يثق بها الشعب وغيرها.وحول الوضع الأمني ​​الراهن قالت إن الجهود المبذولة لتخفيف التوترات العسكرية وبناء الثقة بين الكوريتين ضرورية مع التحضير لاحتمال قيام كوريا الشمالية بالاستفزازات النووية والصاروخية والتهديدات.كما قالت إنه مع استمرار جائحة كورونا تتزايد باستمرار التهديدات العابرة للحدود الوطنية وغير العسكرية مثل الكوارث والهجمات الإرهابية عبر الإنترنت، مضيفة أنها تتطلع إلى أن تحظى بثقة الشعب