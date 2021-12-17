مكتب الرئاسة يوضح المبادئ الدبلوماسية الكورية في إلغاء دعوة وزيرة تايوانية

Photo : YONHAP News

فيما يتعلق بالوضع الذي احتجت فيه الحكومة التايوانية علنا عند الجانب الكوري الجنوبي على إلغاء دعوة وزيرةٍ تايوانية إلى مؤتمرٍ لجهة خاضعة للإدارة المباشرة للرئيس الكوري قال مكتب الرئاسة الكورية يوم 21 من هذا الشهر إن خطوة الإلغاء لا ترتبط بموقفٍ من الصين، ولكنها تمَّتْ وفقا للمبادئ الدبلوماسية الكورية.وكان من المقرر أن تلقي "تانغ بونغ" وزيرة الشؤون السياسية المسؤولة عن الرقمنة كلمة عبر الفيديو في مؤتمر السياسات الدولية الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة لعام 2021 الذي عقدته لجنة الثورة الصناعة الرابعة الكورية يوم 16 من هذا الشهر إلا أن الجانب الكوري أبلغها بإلغاء الكلمة في الصباح الباكر من يوم المؤتمر.وفي هذا الصدد، يتكهن بعض المراقبين بأن الجانب الكوري ربما ألغى حضور الوزيرة التايوانية نظرا لموقف الصين الحساس للغاية تجاه قضية تايوان.والتقى مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية مع الصحفيين في نفس اليوم وقال إنه يفهم أن قرار إلغاء حضور الوزيرة قد تقرر بعد مراجعة شاملة للظروف.وقال المسؤول بأن القرار لم يتم اتخاذه ببساطة بسبب العلاقات مع الصين ولكن الوضع الذي تم فيه قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وغيره من الأوضاع، تم النظر فيها بطريقة معقدة.وأضاف المسؤول أنه لا يوجد تغيير في مبدأ توسيع التبادلات العملية من خلال العلاقات غير الرسمية مع تايوان في الأمور الاقتصادية والثقافية وغيرها".