سيول تعرب عن مخاوفها من استمرار طوكيو في خطة تصريف المياه المشعة

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نقلت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية مخاوف سيول إلى طوكيو، بعد أن تقدمت الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما النووية المعطلة للحصول على الموافقة على خطتها الأولية لتصريف المياه المشعة في المحيط.ووفقا لوزارة الخارجية يوم أمس الخميس، استدعى المدير العام للشؤون العلمية والطاقة والبيئة وتغير المناخ بالوزارة "لي تونغ كيو" يوم الأربعاء مسؤول الشؤون الاقتصادية بالسفارة اليابانية في سيول "دايسوكي ناميوكا"، وأبلغه بمخاوف سيول بشأن تلك الخطوة.كما سلمه "لي" خطابا دبلوماسيا ينقل فيه موقف كوريا الجنوبية بشأن هذه المسألة.وقد أفادت وسائل الإعلام اليابانية أن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) تقدمت بطلب للحصول على موافقة من هيئة التنظيم النووي يوم الثلاثاء على خطتها لتصريف المياه من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى مياه المحيط.وقال مسؤول كبير في سيول إن وزارة الخارجية ستواصل الاتصالات والمناقشات الضرورية حول هذه القضية مع الوزارات ذات الصلة، وكذلك مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.