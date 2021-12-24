السياسية قرار مرتقب للحكومة الكورية بشأن الاستخدام الطارئ لعلاجات فيروس كورونا المستجد

من المتوقع أن تعلن كوريا الجنوبية في مطلع الأسبوع المقبل عن موعد إحضارها للعلاج المضاد لفيروس كورونا المستجد لعلاج المرضى بالفيروس.

وقال المسؤول بالوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "كيم أوك سو" في إحاطة إعلامية منتظمة يوم أمس الخميس إن وزارة سلامة الغذاء والدواء ستقرر بحلول نهاية العام ما إذا كانت ستصدر إذنا طارئا لاستخدام العلاج الذي يُعطى عن طريق الفم.

وقد أعلنت الحكومة في وقت سابق أنها حصلت على ما يكفي من حبوب العلاج المضاد لفيروس كورونا لـ 404 آلاف شخص، وتجري محادثات لشراء إمدادات إضافية.

وأرجأت الوزارة أمس الخميس خطتها الأولية للكشف عن تفاصيل السماح باستخدام العلاج، قائلة إنها يمكن أن تؤمن الإمدادات بقدوم الأسبوع المقبل. كما قالت الحكومة في وقت سابق إنها ستطرح العلاج ابتداء من فبراير القادم.

وتقوم الوزارة حاليا بمراجعة العقار "مولنوبيرافير"، وهو قرص مضاد للفيروس طورته شركة "ميرك" في "نيوجيرسي". كما أطلقت يوم الأربعاء مراجعة للعلاج المماثل "باكسلوفيد" من إنتاج شركة "فايزر" الأمريكية. وقد سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الأربعاء بالاستخدام الطارئ لعلاج "فايزر" في المنازل.

وقال "كيم" إن الحكومة ستدرس استخدام الأدوية المضادة للفيروس في علاج المرضى أصحاب الحالات الخفيفة والمتوسطة والحرجة، بالإضافة إلى أولئك الذين يعالجون في المنزل، إذا تمت الموافقة عليها.



