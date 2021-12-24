كوريا الجنوبية تشتري 20 مليون جرعة من لقاح موديرنا للعام المقبل

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قررت السلطات الصحية شراء 20 مليون جرعة إضافية من لقاح "موديرنا"، حيث تسعى الدولة جاهدة لتسريع إعطاء الجرعات المعززة وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.ويأتي ذلك بعد 60 مليون جرعة من لقاح "فايزر" حصلت عليها الدولة في وقت سابق من هذا العام.وكشفت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن هذا الإعلان يوم أمس الخميس، وأوضحت أن الحكومة قد اشترت حتى الآن 80 مليون جرعة من اللقاحات القائمة على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال "mRNA" اللازمة للجرعات المعززة في العام المقبل.وقد اشترت الحكومة 40 مليون جرعة من لقاح "موديرنا" لهذا العام، حيث وصل نصفها إلى البلاد، وسيتم تسليم النصف المتبقي بحلول الربع الثاني من العام المقبل.ويتم استخدام لقاح "موديرنا" حاليا لتقديم الجرعة الأولى والثانية والثالثة من التطعيم في البلاد.