كوريا الجنوبية والصين تناقشان دورة الألعاب الأولمبية والعلاقات الثنائية في الحوار الاستراتيجي

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اجتمع كبار الدبلوماسيين من كوريا الجنوبية والصين واتفقوا على أهمية التبادلات رفيعة المستوى لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.ووفقًا لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اجتمع النائب الأول لوزير الخارجية "تشوي جونغ كون" ونظيره الصيني "لو يوتشنغ" في الحوار الاستراتيجي التاسع يوم أمس الخميس، الذي عقد عبر الإنترنت بعد توقف دام أربع سنوات ونصف.وقالت الوزارة إن الجانبين أجريا مناقشات متعمقة حول العلاقات الثنائية والتعاون في شبه الجزيرة الكورية والقضايا الإقليمية والدولية.وأشاد المسؤولان الدبلوماسيان بالتطور الذي شهده البلدان في علاقاتهما في مختلف المجالات، بما في ذلك التبادلات رفيعة المستوى والاقتصاد والتعاون في مكافحة جائحة كورونا.وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الجانبين اتفقا على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في التبادلات رفيعة المستوى والتعاون على مستوى العمل، حيث يصادف العام المقبل الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.كما تم تناول أولمبياد بكين الشتوية فى الاجتماع. وتحدث "لو" عن استعدادات بكين لاستضافة دورة الألعاب المقرر عقدها في فبراير، كما أعرب "تشيه" عن أمل سيول في إقامة الحدث بأمان ونجاح.