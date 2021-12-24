توقعات بإصدار عفو رئاسي خاص عن الرئيسة السابقة بارك كوه هيه

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من المتوقع أن يصدر الرئيس "مون جيه إين" عفوا رئاسيا خاصا عن الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، التي تقبع خلف القضبان بتهمة الفساد منذ مارس 2017.وصرح مسؤول كبير في المعسكر الحاكم لوكالة يونهاب للأنباء اليوم الجمعة أن "بارك" مدرجة في قائمة الأشخاص الذين سيشملهم العفو.وتقضي "بارك" عقوبة بالسجن لمدة 22 عامًا بتهمة إساءة استخدام السلطة والرشوة والاختلاس.وكانت وزارة العدل قد أبدت موقفا سلبيا من قضية العفو الرئاسي عن الرئيسة السابقة، كما نفى مكتب الرئاسة تكهنات وسائل الإعلام، ونفى الرئيس "مون" أيضا هذا الاحتمال في وقت مبكر من العام.ولكن يبدو أن الرئيس "مون" قد غير رأيه بسبب تدهور الحالة الصحية لـ "بارك" مؤخرا، حيث تم إدخالها للمستشفى عدة مرات بسبب آلام الكتف وأسفل الظهر المزمنة. كما خضعت لجراحة بالكتف في عام 2019.