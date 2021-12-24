إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصرح باستخدام علاج كورونا لشركة ميرك

Photo : YONHAP News

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريحا طارئا لاستخدام علاج شركة "ميرك" المضاد لفيروس كورونا المستجد لعلاج المرضى البالغين المعرضين لتطور حالتهم إلى حالة خطيرة.وتأتي الموافقة على العقار المسمى "مولنوبيرافير" بعد يوم من إصدار الموافقة على علاج شركة "فايزر" المسمى "باكسلوفيد".وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم أمس الخميس إن الدواء مصمم لوقف تطور حالة المرض إلى حالة شديدة لدى الأشخاص المعرضين لخطر كبير لتطور الحالة. كما أشارت إلى أنه يمكن استخدام العقار عندما لا تكون العلاجات الأخرى متاحة أو مناسبة للمريض.وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الدواء يجب أن يعطى للبالغين فقط لأنه قد يؤثر على نمو العظام والغضاريف ولا ينصح باستخدامه في أثناء الحمل.وقد ثبت أن العقار يقلل من حالات دخول المستشفى وحدوث الوفاة بنحو 30% لدى الأفراد المعرضين لمخاطر عالية، وهو أقل بكثير من نسبة نجاح عقار "فايزر" البالغة 90%.