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الاقتصادية

بنك كوريا المركزي يلمح إلى زيادة أسعار الفائدة في العام المقبل

Write: 2021-12-24 10:26:18

بنك كوريا المركزي يلمح إلى زيادة أسعار الفائدة في العام المقبل

Photo : YONHAP News

قال بنك كوريا المركزي اليوم الجمعة إنه سيواصل تعديل نطاق سياسته النقدية التوسعية في العام المقبل، للتعامل مع التضخم والاختلال المالي، ملمحًا إلى زيادة إضافية في أسعار الفائدة.
وأصدر البنك المركزي هذا الموقف أثناء إعلانه عن اتجاه سياساته النقدية والائتمانية، وكذلك إدارة أسعار الفائدة الرئيسية ونظام القروض للعام المقبل.
توقع بنك كوريا أن ينمو الاقتصاد بأكثر من 3% العام المقبل أيضًا، مع بقاء حالة عدم اليقين مرتفعة بسبب جائحة كورونا.
وتوقع البنك المركزي أن يستمر مؤشر أسعار المستهلكين في النمو في نطاق 2% العام المقبل، وسط ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم، مع ارتفاع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى حوالي 2%.
وفي ضوء التوقعات، قال بنك كوريا المركزي إنه سيعدل معدلات الفائدة الرئيسية بالقدر الملائم في العام المقبل لتحقيق الاستقرار والحفاظ على معدل التضخم ضمن المستوى المستهدف وتخفيف مخاطر الاختلال المالي.

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