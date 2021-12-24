رئيس الوزراء: كوريا الجنوبية في المرحلة النهائية من شراء علاج شركة فايزر لفيروس كورونا

Photo : YONHAP News

قال رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" اليوم الجمعة إن كوريا الجنوبية في المرحلة الأخيرة من إتمام صفقة شراء العلاج الذي أنتجته شركة "فايزر" لفيروس كورونا المستجد.وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات في الاجتماع الحكومي للاستجابة لفيروس كورونا في سيول.وقال "كيم" إن الحكومة تتفاوض مع شركة "فايزر" بشأن صفقة شراء بحجم يتجاوز بكثير القدر المعلن عنه سابقا والبالغ 70 ألف شخص.وقال إن الحكومة في المرحلة الأخيرة من توقيع الصفقة، مضيفا أنها ستكشف التفاصيل للجمهور بمجرد الانتهاء من العقد وموافقة وزارة سلامة الغذاء والدواء على العقار.وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من إعلان الحكومة أنها تسعى لشراء ما يكفي من عقار "فايزر" المضاد للفيروس "باكسلوفيد" لعلاج أكثر من 162 ألف شخص.ومن المتوقع أن تقرر وزارة سلامة الغذاء والدواء ما إذا كانت ستمنح ترخيصًا طارئًا للدواء الأسبوع المقبل.