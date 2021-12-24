اليابان تقرر عدم إرسال وزرائها إلى أولمبياد بكين

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ذكرت وسائل إعلام يابانية أن اليابان تخطط لعدم إرسال وزرائها إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين العام المقبل، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.ووفقا لإذاعة "إن إتش كيه" اليابانية ووكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، تخطط الحكومة اليابانية للإعلان عن القرار في وقت لاحق من اليوم.وسيكون الإعلان بمثابة الانضمام إلى خطة الولايات المتحدة للمقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين.وقال رئيس الوزراء "فوميو كيشيدا" إن اليابان ستتخذ قرارها الخاص بهذا الشأن في الوقت المناسب وفقًا للمصالح الوطنية.وقد دعا المحافظون المتشددون في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان إلى مقاطعة دبلوماسية للأولمبياد من قبل حكومة "كيشيدا"، بسبب قضايا حقوق الإنسان في منطقة "شينجيانغ أويغور" ذاتية الحكم في الصين وهونغ كونغ.كما قيل إن رئيس الوزراء "كيشيدا" اجتمع مع سلفه "شينزو آبيه" لمدة 25 دقيقة أمس الخميس. وفي الاجتماع، قيل إن "آبيه" أعرب عن آرائه حول هذه المسألة لـ "كيشيدا".