الحكومة تخصص بعض الصناعات المهمة كـ

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من المتوقع أن يتم تخصيص عدد من التكنولوجيات الرئيسية بما في ذلك أشباه الموصلات وصناعة أدوات العرض والبطاريات كتكنولوجيات رئيسية وطنية من أجل الوقاية من تسربها إلى الخارج في ظل اشتداد المنافسة الدولية في السيطرة عليها.كما أن من المتوقع أن يتم تعزيز إدارة الكوادر البشرية من ذوي المعرفة بالتكنولوجيات الرئيسية من أجل الحيلولة دون تسرب التكنولوجيات بواسطة البشر.عقدت الحكومة الكورية الجنوبية بالأمس اجتماعا لمراجعة وتنسيق الشؤون الراهنة تحت إشراف رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" في مجمع الحكومة بسيول بحيث أعلنت عن "خطة حماية التكنولوجيات الكورية في ظل المنافسة الدولية في السيطرة التكنولوجية".ووفقا للخطة تنوي الحكومة توسيع نطاق التكنولوجيات الوطنية الرئيسية الضرورية في الحفاظ على القدرة التنافسية الوطنية من بين التكنولوجيات المملوكة للبلاد.يشار إلى أن 73 تقنية في 12 مجالا تم تخصيصها حاليا ومن المتوقع أن تضاف إليها بعض التكنولوجيات الإستراتيجية المتقدمة بما في ذلك أشباه الموصلات والبطاريات الثانوية ومائة تقنية رئيسية متعلقة بالمواد وقطع الغيار والأجهزة والتكنولوجيات في المستقبل.وفي الوقت نفسه، قررت الحكومة إدخال نظام الانقضاء التكنولوجي لتمهيد الطريق لتنشيط الصادرات من التكنولوجيات التي تم تخفيض قيمة حمايتها. وتستهدف بذلك إعادة جذب الاستثمار في التكنولوجيات المتقدمة.