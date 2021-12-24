المحكمة العليا تسمح للأجداد بتبني أحفادهم

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أصدرت المحكمة العليا الكورية حكما يسمح للأجداد الذين يربون أحفادهم عوضا عن أبنائهم بتبني أحفادهم.رفضت المحكمة العليا بالأمس حكم المحكمة الأدنى التي كانت قد رفضت طلبَ التبني المقدم من جد وجدة طفل، وأحالت القضية إلى محكمة الأسرة في أولسان.يشار إلى أن الطفل الصغير كان يربيه جده وجدته منذ حوالي 7 أشهر من عمره لأن والدته التي كانت طالبة في المرحلة الثانوية طُلِّقتْ بعد ولادته بفترة وجيزة وتخلتْ عن تربيته.وفي عام 2018 طلب جد الطفل وجدته من المحكمة السماح لهما بتبنيه قائلين إنهما يخافان من الصدمة التي سيتعرض لها الطفل الذي يعرف جدَّيه بوصفهما أبويه.وبالرغم من أن الأب وافق على التبني إلا أن محكمتا الدرجة الأولى والثانية لم تقبل بالطلب بحيث شرحتا أن السبب في ذلك يرجع إلى إمكانية إثارة اضطرابات خطيرة في نظام الأسرة وترتيب العلاقات في الأسرة والقرابة.ولكن المحكمة العليا لم توافق مشيرة إلى ضرورة وضع الأولوية العليا على سعادة ومصلحة الطفل الخاضع للتبني دون النظر إلى المفهوم التقليدي حول ترتيب العلاقات الأسرية فقط.ومع ذلك وضعت المحكمة العليا شرطا خاصا لنظرة مفصلة على ما إذا كان التبني سيكون مفيدا أو ضارا للحفيد.