إطلاق أول قمر مدني خاص لرصد كوكب الأرض في يونيو العام القادم

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من المتوقع أن تطلق مجموعة "هانغُل وكمبيوتر" أول قمر صناعي مدني خاص لرصد كوكب الأرض باسم "سيجونغ 1" في الأول من شهر يونيو في العام القادم.صرحت المجموعة بالأمس بأن شركةَ "هان كوم إنسبايس" المتخصصةَ في الفضاء والطيران، والتابعة لها أبرمت عقدا خاصا للقمر "سيجونغ 1" مع شركة الفضاء الأمريكية "سبايس إكس". وفقا لهذا العقد من المتوقع أن يتم إطلاق القمر بواسطة صاروخ "فالكون 9" لشركة سبايس إكس من مركز كيب كانافيرال الفضائي في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة.يشار إلى أن قمر "سيجونغ 1" أكمل مؤخرا بنجاح الاختبارات في مصنع تصميم وتجميع الأقمار الصناعية ومختبر البيئة في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة. وسيتم إطلاقه في موعده المقرر إذا أكمل الاختبار والتقييم البيئي في شهر أبريل من العام القادم.وبعد الإطلاق، سيخضع لعملية اختبار على مدار شهر واحد تقريبا، ثم سيقدم خدمة تحليل صور رصد الأرض بشكل حقيقي.تنوي المجموعة إطلاق 5 أقمار صناعية على مراحل، بينما تخطط لإطلاق وتشغيل أكثر من 50 قمرا من سرب الأقمار الصناعية بما في ذلك أقمار الاتصالات حسب نمو أعمالها.